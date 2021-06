Corona-Impfaktion in Karlsruhe-Grünwettersbach mit Astrazeneca

Wer bisher noch kein Impfangebot nutzen konnte, hat am kommenden Freitag in Karlsruhe-Grünwettersbach Gelegenheit dazu. Hausarzt Otmar John möchte mindestens 200 Dosen Astrazeneca impfen. Was dafür beachtet werden muss.

Am kommenden Freitag, 25. Juni, findet ab 15 Uhr eine weitere Impfaktion in Karlsruhe-Grünwettersbach statt. Die Aktion wird organisiert von der Arztpraxis Otmar John in der Busenbacher Straße 11 in Zusammenarbeit mit dem DRK Wettersbach.

Dabei wird mit dem Impfstoff von AstraZeneca („Vaxzevria“) geimpft, solange der Vorrat reicht. Geplant sind mindestens 200 Impfdosen.

Es sollen so viele Menschen wie möglich geimpft werden, heißt es in der Presseinformation der Praxis.

Ausführliches Aufklärungsgespräch soll entfallen

Daher ist es erforderlich, auf ein ausführliches Aufklärungsgespräch zu verzichten und sich gegebenenfalls vorab zu informieren, lautet ein weiterer Hinweis in der Meldung. Natürlich werden Fragen vor Ort beantwortet.

Da Impftermine nach wie vor rar sind, freut sich der Grünwettersbacher Hausarzt diese weitere Impfaktion in den Karlsruher Bergdörfern anbieten zu können.

Interessierte sollen ihren Impfausweis und ihre Versichertenkarte beziehungsweise Personalausweis sowie aus hygienischen Gründen einen eigenen Kugelschreiber mitbringen

Mit dem öffentlichen Nahverkehr ist Grünwettersbach, Haltestelle Grünwettersbach-Mitte, ab dem Hauptbahnhof Karlsruhe mit der Buslinie 47 und vom Bahnhof Langensteinbach mit der Buslinie 118 sehr gut zu erreichen.