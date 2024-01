Schwer verletzt: 59-Jähriger fährt Spaziergänger in Grünwettersbach an

Ein 59-Jähriger hat einen Spaziergänger in Grünwettersbach übersehen und angefahren. Der Spaziergänger erlitt schwere Verletzungen.

Ein 59-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag gegen 16.50 Uhr in Grünwettersbach einen 60-jährigen Spaziergänger übersehen und angefahren. Der Spaziergänger erlitt infolge der Kollision schwere Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Der 59-Jährige befuhr die L623 in Fahrtrichtung Wolfartsweier und bog im weiteren Verlauf von der Straße am Wetterbach in eine Anliegerstraße ab, wobei er den Spaziergänger übersah.

60-Jähriger wird schwer verletzt

Bei der Kollision erlitt der 60-Jährige schwere Verletzungen an den Beinen. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.