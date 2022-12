SCW-Vorstand Rüdiger Löffler: „Wer sich nicht engagiert, kann auch nichts erleben“

Die ehrenamtliche Arbeit im Sportverein wurde mir praktisch in die Wiege gelegt. Mein Opa und mein Vater hatten schon Ämter inne im SCW-Vorgängerverein Phönix, 20 Meter neben dem Sportplatz haben wir gewohnt. Ich war als Kind mehr auf dem Platz als in der Schule und habe mit viereinhalb Jahren noch mit Straßenschuhen mein erstes Spiel gemacht. Mit 14 Jahren habe ich erste Aufgaben in der Verwaltung übernommen, war später Jugendtrainer, Jugendleiter, nach der Neugründung und dem Umzug an den Sportpark Tannweg 1985 bei allen möglichen Fest-Aktivitäten und Freizeiten dabei. Nach 25 Jahren als Abteilungsleiter Fußball hat der Verein 2013 einen neuen Vorsitzenden gesucht und ich habe dummerweise ja gesagt. Das Dummerweise muss man aber jetzt nicht wörtlich nehmen.