Was für eine Umweltsauerei! Unbekannte Täter haben am Straßenrand zwischen Wolfartsweier und Grünwettersbach mehrere Kanister mit Altöl entsorgt. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Angaben der Polizei wurde das Öl am Mittwochmorgen entsorgt. Zwischen 7 und 12.10 Uhr sollen die Täter an der Landstraße 623 in Richtung Grünwettersbach insgesamt neun 5-Liter-Kanister mit Altöl während der Fahrt aus dem Auto geworfen haben.

Die Kanister wurden später entlang der Straße über eine längeren Bereich hinweg gefunden. Einer der Kanister ist laut Angaben der Polizei ausgelaufen. Der in der Nähe befindliche Wasserbrunnen wurde aber wohl nicht verunreinigt.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0721/666-3802.