Ortschaftsrat ist unzufrieden

Wie steht es um das geplante Nahversorgungszentrum in Karlsruhe-Grünwettersbach?

Der Ortschaftsrat in Karlsruhe-Wettersbach hat in der jüngsten Sitzung über die Pläne zum Edeka-Markt als Nahversorger gesprochen. Was bislang bekannt ist.