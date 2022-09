Zeugen gesucht: Unbekannte scheitern an Einbrüchen in Grünwettersbach

Zweimal in einer Nacht hatten Unbekannte am Dienstag vergeblich versucht, in zwei Anwesen in Grünwettersbach einzudringen.

Vermeintliche Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag in der Donaulandstraße in Grünwettersbach ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei informierte, versuchten sich die Täter zunächst an der Eingangstür eines Wohnhauses. Allerdings scheiterten sie am Aufhebeln der Eingangstür.

In derselben Nacht hätten wohl die Unbekannten außerdem versucht, ein Fenster zu einem Schuppen auf dem Nachbargrundstück aufzuhebeln. Allerdings misslang auch dieses Vorhaben. Die entstandene Schadenssumme ist bislang noch unbekannt.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.