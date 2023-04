Zwei Einbrüche in Grünwettersbach: Die Polizei ermittelt

Zu zwei Einbrüchen in Grünwettersbach ist es in der Nacht zu Freitag in gekommen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

In eine Kindertagesstätte und in ein Gemeindehaus ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Grünwettersbach eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter in die Kindertagesstätte in der Horfstraße durch eine Tür an einem Nebengebäude, die sie gewaltsam öffneten. Die Täter durchsuchten in der Tagesstätte mehrere Räume und Schränke. Die Polizei ermittelt, ob die Täter fündig geworden sind.

Einen weiteren Einbruch gab es im Gemeindehaus in der Straße Am Steinhäusle. Durch eine Terrassentür verschafften sich Unbekannte Zugang ins Innere. Die Einbrecher durchwühlten auch hier die Räume des Gemeindehauses und stahlen mehrere Hundert Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach nehmen die Ermittlungen auf. Die Polizei bittet um Zeugen und Hinweise.