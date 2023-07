Auf einem Firmengelände in Karlsruhe ist am Dienstag ein achtjähriger Junge zwischen einem Auto und einem Sattelzug eingeklemmt worden und gestorben.

Tödlicher Unfall in Karlsruhe-Grünwinkel: Ein acht Jahre alter Junge ist am Dienstagabend auf einem Firmengelände in der Durmersheimer Straße zwischen einem Auto und einem Sattelzug eingeklemmt und gestorben. Das teilte das Karlsruher Polizeipräsidium jetzt mit.

Demnach waren der Vater und die Mutter des Jungen gegen 18.25 Uhr gerade dabei gewesen, Gegenstände aus dem Privat-Pkw des Ehepaars in die Fahrerkabine eines vom Vater gefahrenen Sattelzugs zu laden.

Das Kind im Grundschulalter setzte sich währenddessen offenbar unbemerkt auf den Fahrersitz des Pkw, nahm den eingelegten Gang heraus und löste die angezogene Handbremse.

Tödlicher Unfall in Karlsruhe: Junge wird zwischen Auto und Auflieger eingeklemmt

Danach stieg der Junge aus und lief hinter das Auto. Aufgrund eines leichten Gefälles rollte das Auto nach offiziellen Angaben rückwärts in Richtung des geparkten Sattelzugs und klemmte den Achtjährigen zwischen dem Heck des Personenautos und dem Auflieger des Sattelzugs ein.

Passanten versuchten sofort, den Jungen wiederzubeleben. Der verständigte Rettungsdienst brachte das Opfer in eine Karlsruher Klinik, die Eltern des Kindes begaben sich ebenfalls dorthin. In der Klinik starb der Achtjährige noch am selben Abend. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die von dem Geschehen traumatisierten Eltern.

Ermittlungsverfahren wegen möglicher fahrlässiger Tötung eingeleitet

Wie bei solchen und ähnlich gelagerten Unglücksfällen üblich, wurde standardmäßig ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher fahrlässiger Tötung eingeleitet. Dabei prüfen Polizei und Staatsanwaltschaft, ob eine Verletzung der Sorgfalts- beziehungsweise der Aufsichtspflicht durch die Eltern für das Geschehen eine Rolle gespielt haben könnte.

Bei dem Personenwagen, der den Jungen einklemmte, handelt es sich nach Informationen dieser Redaktion um ein älteres Fahrzeug. Bei modernen Autos mit elektrischer Parkbremse ist ein Lösen ohne vorherige Betätigung von Zündung oder Starten des Motors in der Regel nicht möglich.