Betrunkener Autofahrer in Karlsruhe landet in Gleisbett und fährt weiter

In Karlsruhe ist ein betrunkener Autofahrer am Mittwochabend in ein Gleisbett geraten und anschließend weitergefahren, bis er stecken blieb. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille,

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend gegen 22.55 Uhr in Karlsruhe in ein Gleisbettgefahren. Wie die Polizei mitteilt, geriet der Fahrer vom Entenfang kommend in das Gleisbett an der Michelin-Brücke.

Anschließend fuhr er knapp 150 Meter auf der Bahntrasse, bis er stecken blieb. Als ihn ein Zeuge ansprach, beschleunigte der 60-Jährige, und versuchte sich so aus seiner Lage zu befreien. Dass er dabei auch Schottersteine in Richtung des Zeugen schleuderte, bemerkte er laut Polizeiangaben vermutlich nicht.

Den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West gegenüber äußerte der Fahrer, betrunken zu sein. Dies bestätigte die verwaschene Aussprache und ein Alkoholgeruch des 60-Jährigen. Der vor Ort durchgeführte Vortest ergab knapp 1,8 Promille. Ein Abschleppunternehmen barg den Wagen des Mannes anschließend und machte die Bahnstrecke wieder frei.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Betrunkenen und brachte ihn für eine Blutprobenentnahme in eine Klinik. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.200 Euro geschätzt.