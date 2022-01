Ein bewaffneter Mann hat am Sonntagabend ein Wettbüro in Karlsruhe-Grünwinkel überfallen. Mit einer Schusswaffe bedrohte er den Angestellten und flüchtete im Anschluss mit der Beute. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Ein noch unbekannter Täter hat am Sonntagabend mit einer Schusswaffe ein Wettbüro in der Herrmann-Leichtlin-Straße in Karlsruhe-Grünwinkel überfallen und Bargeld erbeutet.

Der Räuber trug laut Polizeiangaben eine schwarze OP-Maske und betrat kurz vor 21 Uhr das Wettbüro. Er bedrohte den 25 Jahre alten Angestellten mit der Waffe, nahm das Geld aus der Kasse und steckte es in eine rote Papiertüte mit roter Aufschrift, die er mitgebracht hatte.

Danach flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung des nahegelegenen Hornbach-Baumarktes. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, doch die Suche der Streifenbesatzungen blieb erfolglos.

Polizei sucht nach Überfall auf Karlsruher Wettbüro Zeugen

Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, etwa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er war laut Polizei von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet und trug eine Basecap, Daunenweste, Kapuzenjacke, Hose und schwarze Handschuhe.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe führt die Ermittlungen und bittet Zeugen um Hilfe. Wer Informationen hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.