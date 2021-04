14 Monate lang war die Durmersheimer Straße in Grünwinkel Baustelle. Anwohner hatten gehofft, dass der Verkehrsraum dort endlich fahrradfreundlich umgestaltet wird, wie es die Stadt seit Jahren beabsichtigt. Doch mit dem Ergebnis der Bauarbeiten sind die Menschen im Quartier alles andere als zufrieden.

Aus der Kinderkrippe erklingt Gelächter, in der Frühlingssonne strahlen die Osterglocken um die Wette und im Schaufenster wirbt der „Eis-Opa“ mit neuen Sorten: Im Norden von Karlsruhe-Grünwinkel hat die Durmersheimer Straße noch nichts Großstädtisches. Als „alte Dorfstraße“ bezeichnet Anwohner Alf Püttmer sie gerne. Was er hier, in einem ruhigen Ortsteil der eigentlich fahrradfreundlichsten Großstadt Deutschlands, weniger gerne tut: Fahrradfahren.

„Schildbürgerstreich“: Anwohner schreibt erzürnten Brief an Karlsruher Baubürgermeister

Dabei sollte doch alles so schön werden. Als die Häusergruppe „Am Albgrün“ 2009 von der Stadt Karlsruhe zusammen mit einer Baugruppe aus Bürgern geplant wurde, war die Rede von einem autofreien, verkehrsberuhigten Quartier für alle Generationen. Hier leben Menschen mit und ohne Behinderung, Mieter der Volkswohnung sowie Eigentümer und Genossenschaftsmitglieder.