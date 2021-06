Am Samstagmorgen

Ehrlicher Finder gibt Bargeld bei Karlsruher Polizei ab: Eigentümer gesucht

Ein 68-jähriger Mann hat am Samstagmorgen einen größeren Geldbetrag auf dem Parkplatz eines Discounters an der Zeppelinstraße in Karlsruhe-Grünwinkel gefunden und bei der Polizei abgegeben.