Eigentümerin überrascht Einbrecher in Grünwinkel

Ein unbekannter Täter ist am Dienstagabend in der Grünwinkler Bernsteinstraße in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Wie die Polizei informierte, hatte er zuvor das Fenster aufgehebelt. In der Wohnung durchwühlte der Einbrecher vermutlich zwischen 17 und 18 Uhr mehrere Schränke und Regale. Als die Eigentümerin der Wohnung gegen 18 Uhr nach Hause kam, flüchtete er, mit gestohlenem Schmuck und Bargeld im Gepäck.

Die Polizei bittet alle, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der 0721 666-5555 zu melden.