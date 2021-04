Einbruch mit Duschhocker in Physiopraxis in Karlsruhe-Grünwinkel

Unbekannte sind am Mittwoch in eine Physiopraxis in Karlsruhe-Grünwinkel eingebrochen. Mit einem Duschhocker schlugen die Täter ein Fenster der Praxis ein.

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte in eine Physiotherapiepraxis in der Eckenerstraße in Karlsruhe-Grünwinkel eingebrochen. Laut aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter mit Hilfe eines alten Duschhockers gewaltsam Zugang durch ein Fenster, so die Polizei.

Im Empfangsbereich der Praxis öffneten die Eindringlinge die Schubladen und nahmen einen geringen Betrag an Bargeld aus einer Geldkassette. Zusätzlich entwendeten die Täter einen Computer-Monitor. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Mögliche Zeugen hierzu bittet die Polizei, sich an das Revier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 36 11 zu wenden.