Fahrzeug wurde bereits mehrmals in Karlsruhe zerkratzt

In Karlsruhe wurde ein Fahrzeug nicht nur einmal zerkratzt. Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein blauer Nissan Micra wurde zum vierten Mal jeweils in Monatsabständen in der Grünwinkler Bernsteinstraße in Karlsruhe zerkratzt. Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Die jüngste Tatzeit lässt sich zwischen Dienstag, 19.30 Uhr und Mittwoch, 10.30 Uhr, eingrenzen.

Der Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden ermittelt hierzu und bittet um Zeugenmeldungen. Wer vor diesem Hintergrund eine oder mehrere verdächtige Personen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe West unter (0 72 16) 66 36 11 in Verbindung zu setzten.