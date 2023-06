Einbrecher klauen Küchenmaschinen und Musikinstrument in Grünwinkel

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Haus in Grünwinkel eingebrochen. Gestohlen wurden Küchenmaschinen und ein Musikinstrument.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Haus in der Silcherstraße in Karlsruhe Grünwinkel eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei helbelten die Täter eine Tür auf und entwendeten im Anschluss zwei Küchenmaschinen und eine Posaune.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (07 21) 6 66 36 11 zu melden.