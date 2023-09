Schwere Verletzung und 18.000 Euro Schaden

Motorradfahrer kollidiert frontal mit Lkw in Grünwinkel

Ein Motorradfahrer ist in einer Kurve in Grünwinkel auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.