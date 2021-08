Widerstand gegen die Polizei

Karlsruhe-Grünwinkel: 49-Jähriger leistet Widerstand und wird von Diensthund verletzt

Wegen anhaltenden Widerstands gegen die Polizei sowie den Diensthund zog sich ein 49-Jähriger in Grünwinkel am vergangenen Sonntagnachmittag schwere Verletzungen zu. Die Polizei wurde wegen häuslicher Gewalt durch seine Frau in die Wohnung des Mannes gerufen.