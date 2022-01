Mutiger Nachbar verjagt Einbrecher in Karlsruhe-Grünwinkel

Ein couragierter Nachbar hat am Mittwochabend einen Einbruch in eine Wohnung in Karlsruhe-Grünwinkel verhindert. Wie die Polizei meldete, kletterte ein unbekannter Einbrecher gegen 18.40 Uhr über eine Regenrinne die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Herrmann-Leichtlin-Straße hinauf.

Hier sprang er auf einen Balkon im ersten Obergeschoss und machte sich an der Balkontür zur Wohnung zu schaffen. Dabei zerbrach er beim Aufhebeln die Verglasung. Der Zeuge wurde hellhörig und sah aus dem Nachbarbalkon heraus nach, wer den Lärm verursacht hatte.

Er erblickte den Unbekannten und sprach ihn an, was diesem überhaupt nicht gefiel. Er ließ von seinem Vorhaben ab und suchte das Weite. Hierfür sprang er knapp fünf Meter tief in den Garten des Wohnhauses hinab und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Der Einbrecher wird von dem Zeugen als zwischen 30 und 35 Jahre alt und zwischen 180 bis 185 Zentimeter groß beschrieben. Er habe ein mitteleuropäisches Aussehen, das Gesicht sei glattrasiert und die Statur athletisch-sportlich. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke, eine schwarze Winterstrickmütze und eventuell Handschuhe.

Polizei sucht Zeugen Hinweise zum Täter werden vom Kriminaldauerdienst unter der Nummer (07 21) 6 66 55 55 entgegengenommen.