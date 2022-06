Er ist kein gelehrter Geistesarbeiter. Trotzdem spricht er von Philosophie. Seiner Küchenphilosophie.

Sven Hemmann steht zwischen Töpfen und Pfannen und macht jedem klar, was er meint: „Coole regionale Produkte verwenden.“

Das empfiehlt der Meister am Herd, der 2014 die Küche des Karlsruher „Kesselhaus“ übernahm, allen, die sein heutiges Rezept nachkochen. Er brät einen exotisch gewürzten Spargel-Garnelen-Spieß. Und für sein Tiramisu kombiniert er Spargel und Erdbeeren.

Obst und Gemüse aus Graben-Neudorf

Natürlich gehen auch Erdbeeren vom Discounter oder Spargel, der aus der Ferne eingeflogen wird. „Wir verwenden für die Gerichte Obst und Gemüse vom Spargelhof in Graben-Neudorf: Spargel, der nicht unter Folie wächst und nur mit natürlichem Dünger versorgt wird, Erdbeeren, die nach was schmecken.“

Auf der „Kesselhaus“- Karte sind genau diese Produkte zu finden – raffiniert gekocht von dem Mann, der 2015 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Klar sind Kompromisse immer möglich, und natürlich entscheidet auch jede und jeder nach dem Geldbeutel, welche Produkte in die Pfanne kommen. Gamberetti landen notgedrungen mit größerem CO2-Abdruck in der Küche.

Das Zutatenpotpourri wird durchaus auch mit günstigeren Produkten ein Genuss. Denn Sven Hemmann kombiniert im Dessert Erdbeeren mit Spargel, verwendet bei der Vorspeise Gewürze aus Asien, die es in jedem guten Supermarkt zu kaufen gibt.

Wer noch nie etwas von Pankomehl gehört hat, wird vom grobkörnigen, japanischen Paniermehl begeistert sein. Ganz ehrlich: eine so knusprige Kruste kriegt man mit üblichem Paniermehl kaum hin.

Die Spieße lassen sich herrlich auf dem Gartengrill zubereiten. Sven Hemmann, Küchenchef

Die mediterran-asiatische Küche des „Kesselhaus“ tut nicht nur dem badischem Spargel gut. Sven Hemmann denkt dabei zum einen an die langsam zu Ende gehende Spargel-, aber auch an die beginnende Grillsaison. „Die Spieße lassen sich herrlich auf dem Gartengrill zubereiten,“ meint er. Dann müsse man allerdings darauf achten, dass die Hitze nicht zu groß wird.

„Coole Produkte“ also gehen durch Sven Hemmanns Hände. Dazu zählt er regionale Erzeugnisse, aber auch argentinische Wildgarnelen und gezüchtete Salzwassergarnelen – die einen rosa, die anderen grau.

Tipps vom Küchenchef

Noch nie Därme aus Garnelen gezogen? Nach dem Pulen einfach am Rücken etwas aufschlitzen und mit einer spitzen Pinzette den schwarzen Darm herausziehen.

Der Küchenchef hat noch einen Tipp parat: An jedes Dessert gibt er etwas Salz, an jede salzige Speise etwas Zucker. „Das umschmeichelt den Gaumen und macht den Geschmack runder.“ Im heutigen Rezept findet dieser Experten-Tipp noch keinen Niederschlag. Ausprobieren sollten es Hobbyköche aber auf jeden Fall.

Zutaten für sechs Personen Für die Spargelspieße 400 g Spargel (weiß und grün) 12 Gamberetti 1 EL Tandoori Gewürzmischung 2 Eiweiß 50 ml Olivenöl 100 g Pankomehl 1 EL frischen geschnittenen Ingwer 1 Msp Piment d’Espelette 2 EL helle Sojasauce 2 EL Olivenöl 1 Limone

Für das Tiramisu Mascarponecreme: 150 g Mascarpone 150 g geschlagene Sahne 1 Blatt Gelatine 40 g Zucker 2 Eier 2 cl Grand Marnier Biskuit: 4 Eier 100 g Zucker 100 g Mehl Erdbeersalat: 400 g Erdbeeren 50 g Puderzucker 50 g Zitronensaft Spargelsalat: 4 Stangen geschälten Spargel 10 g Puderzucker ½ Zitrone Olivenöl Weißer Balsamico

Spargelspieße mit Gamberetti und Ingwer: So wird’s gemacht

Die angegebene Menge reicht für sechs Personen. Für die Vorspeise benötigt man sechs lange Holzspieße. Anstelle der Gamberetti können notfalls auch gepulte Partygarnelen verwendet werden, die sind schneller durch – schmeckt aber nicht so gut. Wer es exklusiver möchte, kann auch Jakobsmuscheln und Langustinenfleisch für den Spieß verwenden.

Die Gewürze und Pankomehl findet man im Supermarkt. Die Nachspeise sieht in einem bauchigen Glas besonders gut aus. Aus dem Biskuit sticht man dafür mit einem umgedrehten Glas Kreise aus, die ins Dessertglas passen.

Zubereitung Spargelspieße:

Spargel schälen, in Salzwasser bissfest kochen, auf einem Blech ausbreiten und abkühlen lassen. Spargel in die gewünschte Größe schneiden. Gamberetti ausbrechen und den Darm entfernen.

Die Spieße abwechselnd je mit einem Gamberetti und weißem Spargel bestücken. Eiweiß und Tandoori mit Salz und Limonensaft verquirlen. Die Spieße würzen und mit der Tandoori-Mischung einstreichen. In Pankomehl wenden und mit Salz, Piment d’Espelette und geriebener Limonenschale würzen.

In einer Teflonpfanne etwas Olivenöl erhitzen und die Spieße von beiden Seiten goldbraun braten. Ingwer und Chili darin kurz anziehen. Anschließend den restlichen grünen Spargel zugeben und anbraten. Sojasauce dazu geben, alles gut vermischen und würzen.

Anrichten:

Den grünen Spargel nebeneinander auf dem Teller anrichten. Sauce aus der Pfanne darüber geben und den Gambarettispieß darauf drapieren.

Erdbeer-Spargel-Tiramisu: So wird’s gemacht

Zubereitung Mascarponecreme:

Eier und Zucker in der Küchenmaschine schaumig schlagen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen und gut ausgedrückt, danach in dem leicht erwärmten Grand Marnier auflösen. Mascarpone in die Ei–Zuckermasse geben und die aufgelöste Gelatine unterheben. Sahne aufschlagen und vorsichtig unter die Mascarponecreme heben.

Zubereitung Biskuit:

Eier und Zucker mindestens fünf Minuten mit der Küchenmaschine aufschlagen, das gesiebte Mehl vorsichtig unterheben und bei 175 Grad für zwölf Minuten backen.

Zubereitung Spargelsalat:

Spargel in dünne Scheiben schneiden, in einer Pfanne bei mittlerer Hitze kurz anbraten Puderzucker dazugeben und leicht karamellisieren lassen. Mit etwas Zitrone und Balsamico abschmecken, kaltstellen.

Zubereitung Erdbeersalat:

Die Erdbeeren waschen, das Grün entfernen und vierteln. Mit Puderzucker und Zitronensaft marinieren.

Anrichten:

In dieser Reihenfolge in Gläser schichten: Mascarponecreme, Biskuit ausstechen und auf die Creme setzen, Erdbeersalat, Mascarponecreme, Biskuit, Spargelsalat. Mit kleinen Erdbeeren, Blüten oder Kresse ausgarnieren.