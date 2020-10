Wer muss in Karlsruhe eigentlich Gehwege und Rinnsteine reinigen?

Wie kann es eigentlich sein, dass sich in Rinnsteinen dicke grüne Polster bilden, ein Gehweg langsam, aber sicher unter Gras, Erde und Laub verschwindet und manchmal gar ein wilder „Grünstreifen“ am Bordstein sprießt?

Dabei hat die BNN-Leserin Elke Stiefel aus Grünwinkel noch genau vor Augen, wie ihr Vater seinerzeit die Hausordnung erledigte und gründlichst vor dem eigenen Hotel in der Oststadt fegte. So sei es doch bis heute Pflicht, fragt sie, oder etwa nicht?

Richtige Antwort auf eine gute Frage, sagt Bernhard Enderlin vom Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe. Als Leiter des Bezirks West ist er Fachmann für Straßenunterhaltung. In der Fritz-Haber-Straße lässt er sich zeigen, was der 77-Jährigen auf ihren täglichen Gängen auffällt.

Unmerklich holt sich die Natur ein Stück Gehweg

Die kleine Tour beginnt an einem Baumarkt. Mustergültig in Schuss ist dort der angrenzende Gehweg. Sogar hinter dem Zaun ist das Gebüsch zurückgeschnitten. Ein bis zwei Fußminuten weiter nördlich ist die Passage zwar sauber, doch schrumpft der Weg für die Passanten beinahe unmerklich.

Enderlin schiebt die Schuhsohle über den seitlichen Bewuchs. Siehe da: Hier ist die Natur am Werk. Unter Humus und grünem Gras taucht noch ein halber Meter Pflaster auf. Bis fünf Meter Breite müssen Karlsruher Wege räumen und reinigen. So schreibt es die zuletzt 2002 geänderte Satzung der Stadt vor.

Bei Rinnsteinen ist die Lage vertrackt

Rinnsteine sind allerdings vertrackt. Oft bremsen am Straßenrand geparkte Autos die Reinigungsfahrzeuge des Amtes aus. Elke Stiefel findet eine Idee gut, die sie aus Dänemark gehört habe: „Dort dürfen die Leute an geraden Tagen auf einer Straßenseite parken und an ungeraden auf der anderen.“

„Bei der Einmündung unserer Straße ist der Rinnstein ganz zugewachsen“, erzählt Stiefel, eine agile Dame, die in der Weststadt aufwuchs und seit 1984 in der Hausackerstraße lebt. Auf dem Smartphone zeigt sie Enderlin Fotos von der aktuellen Situation. „Einmal habe ich die Behördennummer 1 15 angerufen, da war zwei Stunden später jemand zum Reinigen da.“

Einige treiben es immer auf die Spitze. Da sieht man sich dann regelmäßig vor Gericht. Bernhard Enderlin, Tiefbauamt Karlsruhe

„Das war ein guter Weg“, betont Enderlin. Konkrete Hinweise mit Augenmaß sind ihm willkommen, im vorliegenden Fall besonders, weil ein Seniorenheim in der Nähe ist. Enge Zusammenarbeit zwischen Enderlins Leuten und dem Amt für Abfallwirtschaft macht schnelles Reagieren möglich.

Am Abzweig der Lotzbeckstraße zückt der Bezirksleiter der Straßenunterhaltung erneut sein Tablet, mit dem er vor Ort Missstände protokolliert. Diesmal steht er auf der großen Gehweg-Ecke, auf der in voller Breite Grün sprießt. „Wäre beidseits städtisches Gelände, wäre das unsere Aufgabe“, erklärt Enderlin. So aber ist der Eigentümer des angrenzenden Firmengeländes in der Pflicht.

Nur wenige schwarze Schafe

Zu 99 Prozent erfüllen in Karlsruhe die Adressaten entsprechender Briefe vom Amt die Aufforderung zum Reinigen, Räumen und Streuen, berichtet der Bezirksleiter. Ein paar schwarze Schafe kenne man aber auch: „Einige treiben es immer auf die Spitze. Da sieht man sich dann regelmäßig vor Gericht.“

Wenn jetzt im Herbst rutschiges Laub auf Bürgersteige fällt, sind freie Wege für Fußgänger noch wichtiger. Bringt das Wetter später noch Schnee in die Stadt, fragt sich zusätzlich: Wohin damit

Durch den städtischen Schneeschieber wird die weiße Pracht oft schnell zu schmutzig-weißer Last. Die verlagert das Großfahrzeug unweigerlich auch auf Gehwege und Zufahrten. „Wir verstehen die Unzufriedenheit der Anlieger. Wir können sie nur bitten, den Schnee dann dorthin zu schaufeln, wo er nicht stört“, sagt Enderlin.