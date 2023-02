Taxifahrer mit Messer in Karlsruhe-Grünwinkel bedroht

Ein 32-jähriger Mann hat einen 50-jährigen Taxifahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1 Uhr in Karlsruhe-Grünwinkel mit einem Messer bedroht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieg der Beschuldigte zusammen mit einem 29-jährigen Begleiter in der Karlsruher Karlstraße in ein Taxi und beauftragte den 50-jährigen Taxifahrer, sie nach Karlsruhe-Grünwinkel zu fahren, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit.

Während der Fahrt erklärte der Verdächtige, dass er kein Geld für die Fahrt habe. Unter der Aufforderung, die Fahrstrecke ohne Bezahlung fortzusetzen, hielt er dem Taxifahrer ein Messer an den Kopf. Der 50-Jährige konnte sich aus der Gefahrensituation befreien, indem er das Fahrzeug anhielt, ausstieg und flüchtete.

Im Anschluss verständigte der Taxifahrer die Polizei. Die Beamten trafen den Verdächtigen und seine Begleitung unmittelbar danach in der näheren Umgebung an und nahmen sie vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe führte man den Verdächtigen einem Richter vor, der einen Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen ihn erließ.