Unbekannte steigen in Kindertagesstätte in Karlsruhe-Grünwinkel ein

Diebe sind zwischen Samstag und Montag in eine Kindertagesstätte in Grünwinkel eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld aus dem Büro.

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen vergangenem Samstag und Montag in eine Kindertagesstätte in der Heinrich-Spachholz-Straße in Karlsruhe-Grünwinkel eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Eindringlinge ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Gebäude.

Dort angekommen, durchwühlten die Diebe ein Büro und entwendeten Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Karlsruhe-West sucht nun nach möglichen Zeugen.