Unbekannter entwendet mehrere Gegenstände aus Baucontainer in Karlsruhe

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmorgen mehrere Gegenstände aus einem Baustellencontainer einer Baustelle in der Karlsruher Hardtstraße entwendet.

Gegen 8.50 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter der Baustelle, wie sich ein unbekannter Mann zu Fuß mit seinem Rucksack von der Baustelle entfernte. Der Mitarbeiter folgte dem Dieb und konnte ihn so in der Nähe der Alb stoppen. Dort gab der Unbekannte zwar den Rucksack mit Inhalt an seinen Besitzer zurück, flüchtete jedoch vor dem Eintreffen der Polizei, so die Beamten in ihrer Pressemitteilung.

Ein weitere Mitarbeiter der Baustelle bemerkte einige Zeit später den Diebstahl seines Schlüsselbundes mit mehreren Schlüssel, welcher sich ebenso in besagtem Baucontainer befunden hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten Täter aufgenommen.