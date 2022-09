Unfallflucht am Donnerstag

Unbekannter fährt in Grünwinkel mit gestohlenem Quad in einen Gartenzaun und flieht

Ein Quadfahrer ist am Donnerstag in Karlsruhe-Grünwinkel in einen Gartenzaun gestoßen. Bei der Ankunft der Polizei hatte sich herausgestellt, dass es sich um ein gestohlenes Fahrzeug handelt.