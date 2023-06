Piraten-Stimmung mit Kanonenschüssen beim Hafenkulturfest in Karlsruhe

Wenn das Hafenkulturfest ruft, dann ist fast die ganze Region auf den Beinen. So scheint es zumindest, denn der Weg von der Straßenbahnhaltestelle zum Festgelände ist dicht bevölkert. Kinder und Erwachsene eilen dahin, dazwischen Radfahrer. Einige davon schieben ihr Gefährt, andere drängeln radelnd durch die Menge, was bei den Leuten nicht immer gut ankommt. Doch am Ziel angekommen, zählt nur noch der Spaß.

Die Regatta um den Stadtwerke-Cup im Hafenbecken ist im vollen Gange. Eine Lautsprecherstimme tut kund, wer gerade um die vorderen Plätze kämpft. Applaus brandet auf. Am Hafenbecken drängeln sich die Mannschaften. Die Zusammengehörigkeit ist an den farbigen Shirts zu erkennen. Stimmengewirr, lachen, winken, rufen: Die Stimmung hier ist klasse.

Für die jungen Besucher gibt es Bewegungsangebote

Nicht minder beim Nachwuchs. Die Mobile Spielaktion des Stadtjugendausschusses ist ihr Paradies. Ob auf dem Trampolin, der Hüpfburg oder auf dem Springturm, wenn es um Bewegung und Geschicklichkeit geht, hält die Kids nichts mehr. Sie jauchzen, jubeln oder kreischen, je nach Lust und Laune.

Etwas ruhiger geht es in der Tonwerkstatt zu. Organisatorin Lina erklärt, wie man mit Ton umgeht. Die kleine Sofia hat Löffel geformt und zeigt sie ganz stolz vor.

Hafenchefin Patricia Erb-Korn freut sich über Erfolg der Hafenmannschaft

Mittlerweile läuft die Eröffnung des Hafenkulturfestes auf Hochtouren. Die Landknechte des Vereins „Europafanfare“ umrahmen trommelnd und Fahnen schwingend die Begrüßungsansprache von Hafenchefin Patricia Erb-Korn. Diese bedankt sich bei ihrem Team und bei den Sponsoren und freut sich, dass das Boot der Hafenmannschaft beim Stadtwerke-Cup den Weg ins Halbfinale geschafft hat.

Zum Fassanstich rückt die Piratenbande an. Während einer von ihnen gekonnt den Bierfluss in Gang setzt, schwingen die anderen ihre furchterregenden Schwerter. Dann gibt’s Freibier, nicht nur für die Delegation aus dem Stadtparlament, auch andere haben Zugriff. Lecker schmeckt‘s, wird geurteilt. Es sei halt nur schon a bisserl warm.

Gibt es ein Revival für die Städtepartnerschaftsregatta?

„Macht nix.“ Sagen auch die Gäste aus Halle. Sieben an der Zahl haben Spaß am Hafenkulturfest. Es sind Mitglieder des Freundeskreises Halle-Karlsruhe. Die beiden Vorsitzenden, Frank Berger (Halle) und Bärbel Maliske-Velten (Karlsruhe) lassen sich das Bier schmecken und erinnern sich an frühere Zeiten, als sie noch Teilnehmer der Städtepartnerschaftsregatta waren. Sie wünschen sich, dass diese spezielle Regatta wieder ins Leben gerufen wird.

Auf dem Hafenkulturfest wird unglaublich viel geboten. Auch was die kulinarische Vielfalt anbelangt. Flammkuchen gefällig oder doch lieber die traditionelle Bratwurst mit Senf? Auch bei den Getränken ist die Wahl schon mal schwer. Wie für Felix Hunzinger und Stephan Walter vom Elferrat Edelweiß Daxlanden. Eigentlich sind sie eher dem Bier zugeneigt, aber nun sind sie bei Weißherbstschorle anzutreffen. Beide sind Mitglieder im Männerballett. Sie lachen und Hunzinger meint: „Wir sind eine homogene Truppe, deren überragende Fähigkeit nicht die Sportlichkeit ist.“ Dass viel Spaß dabei ist, bestätigt die Betreuerin der Truppe, Bianca Straubinger.

Kölner Piraten kommen seit zehn Jahren zum Hafenkulturfest in Karlsruhe

Ein paar Schritte weiter sind zwei Piraten zu entdecken. Tina und Günter machen kurz Pause von Pulverdampf, Kanonenschüssen und derben Schimpfworten. Diesmal haben sie auch Klebe-Tattoos für Kinder dabei und eine Schatzkiste voller „Dollars“. Die Kölner Piraten kommen seit zehn Jahren zum Fest an den Hafen. „Uns verbindet eine gute Freundschaft mit der Hafenchefin“, sagt Günter.

Das dreitägige Programm lässt wirklich keine Wünsche offen. Es wird getanzt und gesungen. Shantychöre, Musikvereine, Blasorchester wechseln sich ab. Abends sorgen Live-Bands wie Human oder die Sean Treacy Band für Partystimmung.

Kostenlose Hafenrundfahrten und ein Blick von oben

Wer gerne mal das Getümmel am Hafen vom Wasser aus beobachten möchte, bitte sehr. Die kostenlose Hafenrundfahrt macht es mehrmals täglich möglich. Auch von oben, vom Kran aus, gibt das Hafenkulturfest ein gutes Bild ab. Speziell Fotografen haben das schnell erkannt.

Auch Freunde des historischen Dampfzuges finden hier ihr Eldorado. Die Ulmer Eisenbahnfreunde machen es möglich. Bleibt noch die Frage, was am Informationsstand am meisten nachgefragt wird. Petra Ebert ist pausenlos umlagert, gibt freundlich Auskunft, wo der EC-Automat steht, wie man die Toiletten findet und über vieles andere, was die Leute so wissen wollen.

Sie beobachtet, dass die Menschen gut drauf und fröhlich sind. Mittlerweile ist es Abend, der Hafen ist „randvoll“ mit Festgästen und es werden immer noch mehr.