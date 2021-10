Vorfall am Samstag

Haftbefehl gegen 22-Jährige nach Steinwürfen auf Fahrbahn in Karlsruhe

Nach Steinwürfen auf eine Straße in Karlsruhe ist gegen eine 22 Jahre alte Frau Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, teilte die Polizei am Montag mit.