Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

64-Jährigen mit Beil in Kleingartenanlage in Karlsruhe-Hagsfeld angegriffen

Mit einem Beil soll ein Mann einen 64-Jährigen am Freitagmorgen in einer Kleingartenanlage in Karlsruhe-Hagsfeld angegriffen haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mit.