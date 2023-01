Garagenbrand in Karlsruhe-Hagsfeld mit 20.000 Euro Schaden

Am Mittwochabend gegen 22.35 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Garagenbrand in Karlsruhe gerufen, bei dem eine Person Brandverletzungen erlitt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine an das Haus angrenzende Garage in voller Ausdehnung, so die Feuerwehr in einer Pressemeldung. Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl der Garage übergegriffen.

Durch mehrere Trupps unter Atemschutz wurde ein Löscheinsatz im Außen- sowie Innenangriff eingeleitet. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die Dachhaut geöffnet und Glutnester abgelöscht, so die Feuerwehr weiter.

Das Dach wurde provisorisch mit Planen verschlossen. Eine Person wurde mit Brandverletzungen ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.