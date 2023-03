Einbrecher stehlen Elektrogeräte aus Wohnung in Karlsruhe-Hagsg

Elektrogeräte von bislang unbekanntem Wert haben Einbrecher zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag aus einer Wohnung in Karlsruhe-Hagsfeld gestohlen. Die Polizei ermittelt nun.

In eine Wohnung in Karlsruhe-Hagsfeld sind Einbrecher zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag eingedrungen. Die Polizei teilte mit, dass die bislang unbekannten Täter sich gewaltsam Zutritt zu der in der Gondelsheimer Straße gelegenen Wohnung verschafften und dort mehrere Räume durchsuchten. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit Elektronikartikeln und Zubehör von bislang unbekanntem Wert. Kriminaltechniker der Polizei sicherten Spuren vor Ort.

Zeugen können sich unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 bei der Polizei melden.