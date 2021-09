Exhibitionist belästigt Frau an Haltestelle in Karlsruhe-Hagsfeld

Ein Unbekannter hat am Montagmorgen an der S-Bahn-Haltestelle Jenaer Straße in Karlsruhe-Hagsfeld eine 40-Jährige belästigt. Wie die Polizei mitteilt, entblößte der Exhibitionist sich gegen 6 Uhr im Beisein anderer Personen am Bahnsteig vor der Frau.

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahren alt und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Er war mit einer dunklen Hose und einem dunklen Pullover bekleidet und trug sehr kurze, dunkle Haare. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack dabei und sah insgesamt sehr gepflegt aus.

Polizei sucht Zeugen Zeugen können unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 Kontakt mit der Kriminalpolizei Karlsruhe aufnehmen.