Komplexe Planungen

Karlsruher CDU-Stadtrat prognostiziert: Entlastungsstraße für Hagsfeld kommt frühestens in 25 Jahren

Wie lange dauert es, bis die geplante Entlastungsstraße für den Karlsruher Stadtteil Hagsfeld gebaut ist? Die Stadt will nach eigenen Angaben in drei bis vier Jahren m beginnen. Das sei nicht machbar, so ein CDU-Stadtrat.