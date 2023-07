68-jähriger Rollerfahrer stürzt in Karlsruhe aufgrund einer Ölspur

Ein 68-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstag in Karlsruhe aufgrund einer Ölspur gestürzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein 68-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstag gegen 9.35 Uhr in der Elfmorgenbruchstraße in Karlsruhe aufgrund einer Ölspur gestürzt.

Nach Angaben der Polizei erstreckte sich die Spur vom Bereich Elfmorgenbruch in Hagsfeld, über die Durlacher Alle bis zur Wolfartsweierer Brücke. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen Lkw.

Der Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Bereich der Ölspur wurde abgesperrt. Zudem wurde eine Nassreinigung veranlasst, um die etwa 30 cm breite Ölspur zu beseitigen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer (07 21) 94 48 40 telefonisch zu melden.