Am Freitagnachmittag

Nach „Messer-Gefuchtel“: Zwei Personen in Karlsruhe-Hagsfeld festgenommen

Gegen 16 Uhr am Freitagnachmittag erhielt die Karlsruher Polizei von einem Straßenbahnfahrer die Meldung, dass am Bahnhof in Karlsruhe-Hagsfeld ein oder zwei Personen mit Messern „herumfuchteln“ würden.