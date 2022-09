Nach einem Sturz auf dem Karlsruher Herdweg am Freitag ist eine 82-jährige Radfahrerin tags darauf gestorben. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Eine am Freitagabend auf dem Karlsruher Herdweg gestürzte 82-jährige Radfahrerin ist am Samstag ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Montag mit.

Vermutlich hatte ein 55-Jähriger die Frau mit seinem Motorroller angefahren und dadurch den Sturz verursacht, hieß es in einer früheren Mitteilung der Polizei. Anschließend war der Fahrer geflüchtet, hatte sich aber wenig später der Polizei gestellt.

Tödlicher Unfall in Karlsruhe: Polizei sucht Zeugen

Noch ist jedoch unklar, wie der Unfall genau ablief. Die Polizei ist deshalb auf Hinweise angewiesen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.

Insbesondere gilt das für einen Radfahrer, der die 82-Jährige kurz vor dem Sturz überholt haben soll.