Schlüssel gestohlen: Diebe brechen zwei geparkte Autos am SSC in Hagsfeld auf

Lediglich einige Schlüssel hätten Diebe in der Nacht zum Dienstag auf dem Parkplatz des SSC in Hagsfeld ergaunert. Die Unbekannten hatten zwei Autos aufgebrochen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag zwei Autos auf dem Parkplatz des SSC Karlsruhe in der Straße Am Sportpark aufgebrochen. Wie die Polizei informierte, stahlen die Diebe diverse Schlüssel.

Zunächst schlugen sie mit an beiden Autos die Seiten- und Heckscheiben ein und durchwühlten dann den Innenraum der Autos. Das Diebesgut sei ansonsten gering ausgefallen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Der genaue Sachschaden könne bislang noch nicht beziffert werden.

Wer Hinweise zu dem Vorfall hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldstadt in Verbindung zu setzen.