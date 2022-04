Unbekannte brechen in Kleingartenanlagen in Karlsruhe-Grötzingen und Karlsruhe-Hagsfeld ein

In mehrere Gartenhäuser sind am Wochenende Unbekannte eingebrochen. Dabei klauten sie neben Werkzeug auch ein Pedelec und alkoholische Getränke. Die Polizei ermittelt.

Unbekannten sind am Wochenende in mehrere Gartenhäuser in Kleingartenanlagen in Karlsruhe-Grötzingen und Karlsruhe-Hagsfeld eingebrochen. Bei ihrem Einbruch klauten sie Werkzeug, alkoholische Getränke und ein Pedelec, teilte die Polizei mit.

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerschnitten die Unbekannten einen Maschendrahtzaun der Kleingartenanlage „Sandäcker“ in Grötzingen. Dort hebelten sie mit unterschiedlichen Werkzeugen mehrere Gartenhäuser auf und entwendeten Werkzeuge und alkoholische Getränke.

Einen Tag darauf brachen Unbekannten in den Kleingartenverein „Am Reitschulschlag“ ein. Zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 16 Uhr stahlen sie dort ein Pedelec. Ein Fahrrad ließen sie zurück. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher.