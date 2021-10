Unbekannte brechen in Wohncontainer in Karlsruhe-Hagsfeld ein

Unbekannte Täter haben am Dienstagmittag das Fenster eines Wohncontainers in Karlsruhe-Hagsfeld aufgehebelt und Wertgegenstände aus dem Container entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Zu einem Einbruch in einen Wohncontainer auf dem Gelände Lachäcker ist es am Dienstagmittag in Karlsruhe-Hagsfeld gekommen. Den Ermittlungen zufolge hat der Einbruch im Zeitraum zwischen 12.30 und 14.40 Uhr stattgefunden, teilte die Polizei mit.

Unbekannte haben auf der Rückseite des Containers ein Fenster aufgehebelt, um sich Zugang zu verschaffen. Entwendet wurde hochwertiger Schmuck und Uhren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.