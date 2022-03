Unfall bei Karlsruhe-Hagsfeld: Auto überschlägt sich - und rollt in den Pfinzkanal

Nach einem Unfall am späten Mittwochabend ist bei Karlsruhe-Hagsfeld ein Auto im Pfinz-Kanal gelandet. Die Einsatzkräfte mussten den Wagen mit einem Kran aus dem Wasser heben.

Ein verrückter Unfall ereignete sich am späten Mittwochabend in Karlsruhe: Wie die Polizei meldet, war ein 22-jähriger Mann gegen 23 Uhr mit seinem Auto auf dem Hardweg von Karlsruhe-Grötzingen kommend nach Karlsruhe-Hagsfeld unterwegs.

In einer sanften Kurve fuhr der Mann aus noch nicht geklärten Gründen gegen den Bordstein, der an dieser Stelle rund 25 Zentimeter hoch ist. Das Auto wurde in die Luft geschleudert, überschlug sich und landete im Böschungsbereich zu einem Entlastungskanal der nahen Pfinz.

Der 22-jährige Fahrer verließ leicht verletzt, aber mit eigenen Kräften das Auto. Der Wagen selbst rollte aber in den Kanal hinein und ging dort unter.

Die Rettungskräfte mussten das Auto mit einem Kran aus dem etwa ein Meter tiefen Pfinz-Kanal bergen. Am Wagen entstand ein Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird.