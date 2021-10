Handtasche in Karlsruhe-Rintheim aus Auto gestohlen

In Karlsruhe-Rintheim ist am Donnerstagmorgen eine Damenhandtasche mitsamt Geldbeutel aus einem geparkten Fahrzeug gestohlen worden. Das Auto war in der Elfmorgenbruchstraße abgestellt.

Bislang Unbekannte sind am Donnerstagmorgen in ein Auto in der Elfmorgenbruchstraße am Umspannwerk in Karlsruhe-Rintheim eingebrochen und haben eine Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet. Wie die Polizei mitteilte, müssen die Täter schnell agiert haben, da die Tat sich im Zeitraum zwischen 9.20 und 9.35 Uhr ereignete.

Die Unbekannten schlugen das Fenster auf der Fahrerseite ein, um an die schwarze Damenhandtasche auf dem Beifahrersitz zu gelangen. Darin befanden sich unter anderem eine Geldbörse sowie ein Handy. Neben dem Personalausweis, dem Führerschein und der Versicherungskarte wurden ebenfalls zwei Bankkarten und Bargeld im Geldbeutel aufbewahrt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass ein verschlossenes Auto kein sicherer Ablageort für Wertgegenstände ist. Diese sollten nicht im Auto zurückgelassen werden, ansonsten haben Diebe meist leichtes Spiel.

Zeugen gesucht Personen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter (07 21) 4 90 70 in Verbindung zu setzen.