Handy dient am Karlsruher Hauptbahnhof als Waffe

Ein Unbekannter hat am Dienstag einer 20-Jährige in einem Zug bei der Einfahrt in den Karlsruher Hauptbahnhof eine Platzwunde zugefügt. Die Tatwaffe: Ein Mobiltelefon. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat einer 20-Jährigen im RE 2 auf der Strecke von Bühl nach Karlsruhe am Dienstagmittag ein Handy ins Gesicht geworfen.

Gegen 12.50 Uhr befand sich die Frau kurz vor der Einfahrt in den Karlsruher Hauptbahnhof in einem der hinteren Wagenteile des Zuges, berichtete die Polizei. Die 20-Jährige gab an, auf einem der Sitzplätze im Gang zwischen Ober- und Untergeschoss des doppelstöckigen Zuges gesessen zu haben.

Verletzte steht unter Schock

Der Täter befand sich im Obergeschoss. Von dort warf er das Handy in die Zwischenebene, direkt in das Gesicht der Frau. Diese erlitt dadurch eine Platzwunde. Anschließend schnappte sich der Tatverdächtige das Handy wieder und verließ in Karlsruhe den Zug.

Die 20-Jährige trug neben ihrer Verletzung auch einen Schock davon. Deshalb konnte sie keine Angaben zu dem möglichen Täter machen.

Allerdings befanden sich weitere Reisende im Zug, die nach der Tat auf die Frau zugingen. Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer (07 21) 12 01 60 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.