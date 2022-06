Enormes Gedränge am Karlsruher Hauptbahnhof auch am zweiten Wochenende mit 9-Euro-Ticket

Den Start in den Urlaub haben sich viele Reisende am Samstag sicher anders vorgestellt. Am Karlsruher Hauptbahnhof war das Gedränge groß. Räder durften nicht in jedem Zug mitgenommen werden.

Zur Halbzeit der Pfingstferien kommt es am Karlsruher Hauptbahnhof erneut zu chaotischen Szenen: Am Samstagmorgen versuchen Hunderte Reisende in einen Regionalexpress Richtung Bodensee zu kommen, während andere Fahrgäste erst noch die Wagen verlassen wollen.

Es wird gedrückt und geschimpft. Ein Bahnmitarbeiter macht für den Zug mit Abfahrt 10.07 Uhr eine Ansage: „Wir nehmen keine Räder mit, es gibt keinen Platz!“ Schnell wird hitzig diskutiert. „Wir haben alles für unsere Tour gepackt und brauchen unsere Räder“, schreit eine Frau.

„Es ist Wahnsinn“, sagt ein Bahnbeschäftigter, der seit dem frühen Morgen den Menschen am Gleis Auskünfte gibt. Alle paar Sekunden kommt die Frage: „Gilt hier das 9-Euro-Ticket?“ Ja, versichert der Mitarbeiter. Und nochmals ja, das ist die Verbindung nach Konstanz, wegen einer Baustelle auf dem Weg sei aber ein Umstieg nötig.

„Der Zug kurz nach 8 Uhr war brechend voll“, sagt der Mann. Auch eine Stunde später füllt sich das Gleis, an dem der Zug bereits wartet. Immer wieder hieven Reisende Koffer hinein, Räder werden eingeladen.

Von innen drängen Menschen aus den Zügen, außen lässt kaum jemand Platz

Daniel Oswald beobachtet das Geschehen vom Bahnsteig aus. Er ist ein Fan des 9-Euro-Tickets und wartet jetzt er auf seine Freundin. „Deshalb steige ich noch nicht ein“, erklärt er. Und weiter: „Ich habe Sorge, dass wir nicht mehr reinkommen.“ Am Ende klappt es doch, der ersten Etappe Richtung Urlaub in der Nähe von Marseille steht nichts im Wege.

Mit im Zug sitzt Christof Palluch, der um 9.07 Uhr im Wagon Platz findet für sein Rad. In der Tasche hat er ein Ticket für den ICE von Mannheim nach Basel, gekauft vor zwei Monaten. „Der Zug ist ausgefallen, jetzt muss ich auf den Regionalexpress umsteigen“, erzählt der Mann, der um 5 Uhr in Köln gestartet und Richtung Donaueschingen unterwegs ist. Er gibt zu: „Es ärgert mich schon, dass ich mich jetzt in diesen Zug drängen muss.“

Die Bahnmitarbeiter, die das Unternehmen „Reisenden-Lenker“ nennt, eilen derweil von Gleis zu Gleis. „Richtung Schwarzwald wird es oft voll“, erzählt einer. Und Richtung Stuttgart ziehe es viele Familien.

Die Mitarbeiter fassen zusammen: „Wenn ein Zug einfährt, drücken die Leute sofort an die Türen. Und von innen drücken die, die raus wollen.“ Ähnlich sehe es dann in den Treppen aus, wenn von oben und und Leute gleichzeitig kommen.

Im Hauptbahnhof Karlsruhe sorgt das 9-Euro-Ticket für viel Gedränge

Solche Szenen spielten sich bereits am Samstag vor einer Woche ab: Gegen 20 Uhr war da ein voller Regionalzug aus Stuttgart in Karlsruhe eingefahren. Doch aussteigen war kaum möglich. Denn der Bahnsteig war bereits überfüllt mit Menschen, die in den Zug wollten. Und das, obwohl der eigentlich aufs Abstellgleis sollte.

Ein Irrtum, der Folgen hatte: Auf dem Bahnsteig und in der Treppe in den Bahnhof war das Gedränge enorm. Die Bahn reagierte und erlaubte ausnahmsweise das Überqueren der Gleise zum richtigen Zug. Auch das lief aus dem Ruder, weil einige Kunden über weitere ungesicherte Gleise rannten.

An diesem Samstag pfeift der Bahnmitarbeiter spielende Kinder von der Bahnsteigkante zurück und ermahnt Erwachsene, nicht zu nah an den Gleisen zu warten. „Einige Leute denken nicht nach“, sagt er.

Um kurz vor 10 Uhr schmilzt dann ein Puffer weg, den die Bahn eigentlich eingebaut hat: Der Zug vom Bodensee endet laut Plan in Karlsruhe, fährt aber eine gute Viertel Stunde wieder nach Konstanz zurück. Die Idee ist, das Aus- und Einsteigen zu entzerren.

Doch da wird wegen 15 Minuten Verzögerung nichts daraus. Eine Bahnsprecherin erklärt den Grund für diese: Das Ein- und Aussteigen auf der Fahrt habe lange gedauert.

Bahn bessert auf der Strecke Karlsruhe-Konstanz nach

Für Ende des Monats verspricht die Bahn eine Nachbesserung für den Regionalexpress RE 2 Karlsruhe-Konstanz: Auf dieser Linie werden ab Samstag, 25. Juni, zwei zusätzliche Fahrten Offenburg-Konstanz beziehungsweise Konstanz-Offenburg angeboten.

„Sie werden von der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) gefahren und entlasten die stark nachgefragten Schwarzwaldbahn-Züge“, heißt es in einer Erklärung der Deutschen Bahn.