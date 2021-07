Thilo Rothweiler ist sich sicher: „Gemeinsam können wir was bewegen.“ Der Vorstand und Obermeister der Friseurinnung Karlsruhe-Bretten konnte am Mittwochabend um die 30 Kolleginnen und Kollegen zur Hauptversammlung und ersten Jahressitzung 2021 begrüßen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Nach wie vor beherrscht die Pandemie das Tagesgeschehen in den Salons.

Derzeit habe die Innung, neben zehn Schnuppermitgliedern, 85 beitragszahlende Mitglieder, angestrebt seien jedoch 100. Nach außen habe die verstärkte Pressearbeit während der beiden Lockdowns viel mediale Präsenz für das Friseurhandwerk eingebracht: „Etliche Politiker wurden angerufen, bei Ministerpräsident Kretschmann bin ich nur bis zum Vorzimmer gekommen.“

Nach innen konnten Mitglieder beraten und mit Information versorgt werden. Ein Präsenzdienst sei eingerichtet worden, „zeitnahe Rückrufe erfolgen gewiss“. Für Eric Schneider, Vorstandsmitglied und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ist es wichtig, „über die Pandemie hinauszudenken“.

Testpflicht führte bei Friseuren zu Diskussionen mit Kunden

Thema war auch die Testpflicht für Friseursalons. Auf dem Land gab es weniger Covid-Test-Angebote, weshalb Vorstandsmitglied Malinka Obreiter mit Salon in Marxzell-Pfaffenrot kurzerhand in einem separaten Raum eigene Tests durchführte.

Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt habe dabei gut funktioniert. Rolf Dupps mit Salon in Karlsruhe kostete der Diskussionsbedarf mit Kunden dagegen Nerven, die mit „unbescheinigten Selbsttests“ einen Haarschnitt begehrten.

Kassenprüfer Joachim Huber bescheinigte, nach Einsicht des Geschäftsberichtes, Geschäftsführerin Astrid Dörner „sparsam gewirtschaftet“ zu haben. Einstimmig wurde der Vorstand entlastet.

Zahl der Auszubildenden sinkt

Eine wichtige Funktion erfüllt der voll ausgestattete Lehrsalon in den Räumen der Innung zur überbetrieblichen Ausbildung (ÜBA), die, wie Prüfungen, auch während der Pandemie weiterlaufen durfte. Den Auszubildenden, die sich zweimal im Jahr zur ÜBA einfinden, werden zukünftig Pablo Fernandez und Lisa Difflipp ihr Wissen vermitteln.

Dass die Innung Karlsruhe-Bretten durch Leistung überzeugt, zeigte auch die Ehrung der 19-Jährigen, die – frisch als Gesellin freigesprochen – den Landesmeistertitel im Herrenfach errungen hat. Da sich bundesweit 25 Prozent weniger Azubis für eine Friseurausbildung interessierten, seien die angebotenen ÜBA-Kurse besonders wichtig, so Renate Difflipp, Vorstands- und Landesinnungsmitglied.

Wir müssen sichtbar werden. Eric Schneider, Vorstandsmitglied Friseurinnung Karlsruhe-Bretten

Gegenwärtig sucht die Innung einen neuen Hauptraum mit 100 Quadratmetern sowie einen Nebenraum – die Versammlung sprach sich für einen Kauf aus. Am liebsten „gut erreichbar in der Stadtmitte“, so Renate Difflipp. „Wir müssen sichtbar werden“, betont Eric Schneider. Und „sollten mit einem tollen Ausbildungszentrum locken“, ergänzt Eva Difflipp.