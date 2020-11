Wer nachrechnet, stellt häufig fest: Der Kauf einer Immobilie ist auf lange Sicht nicht günstiger als die Miete dafür zu bezahlen. Der Unterschied: Als Käufer hat man dann einen Wert erworben, den man vermieten, verkaufen oder vererben kann.

Als Mieter hat man nichts. Deswegen raten Immobilienprofis: Besser, man lässt sich von einem Finanzierungsexperten ausrechnen, wie viel Immobilie man sich leisten kann.

Mieten oder Kaufen? Der Vergleich lohnt

Zunächst einmal schreckt ein Hauskauf durch die hohen Summen, die im Spiel sind, ab. Dabei sollte man sich aber vor Augen halten: Jeder zahlt fürs Wohnen. Manchmal ist es die Miete, manchmal die Raten für erworbenes Eigentum.

Wer die Zahlen vergleicht, stellt fest, dass die Rate für das Abbezahlen nicht höher ausfällt als die Miete. Bei einer monatlichen Mietzahlung von 850 Euro werden im Jahr 10.200 Euro fällig – in 30 Jahren sind das 306.000 Euro. Dabei sind Mieterhöhungen noch gar nicht eingepreist.

Für 306.000 Euro gibt es je nach Region in Deutschland eine Eigentumswohnung oder sogar ein älteres Haus als Kaufobjekt. Lediglich in Großstädten müssen Immobilieninteressenten tiefer in die Tasche greifen. Hier kann sich die Suche nach einem passenden Objekt lohnen.

Schließlich gilt im Gegensatz zur Mietzahlung, die über die Zeit steigen kann, bei der Immobilienrate zumindest im Beginn eine Zinsbindungsfrist: Die monatlichen Zahlungen sind stabil. Gerade in Niedrigzinsphasen steigt so die Attraktivität eines Kaufs, durch die verhältnismäßig geringen Kreditkosten.

Eigentum für Generationen

Darüber hinaus ist im Gegensatz beim Wohnen zur Miete das Haus Eigentum. Es lässt sich daher eben selber vermieten, es lässt sich wieder verkaufen und es bleibt beim Vererben auch für die kommenden Familiengenerationen erhalten. Es ist damit buchstäblich eine Wertanlage, die weiter gereicht werden kann.

Übrigens: Experten raten, die Tilgungsraten eines Immobilienkredits möglichst hoch ausfallen zu lassen – selbst, wenn Kredite derzeit günstig zu haben sind. Denn welches Zinsniveau am Ende der Zinsbindungsfrist aufgerufen wird, lässt sich seriös kaum für zehn oder 15 Jahre im Voraus prognostizieren.

Besser ist es also, Sicherheit so früh wie möglich zu erreichen anstatt viel zu lange abzuzahlen und beim Auslaufen der Zinsbindung die Restschuld nicht mehr begleichen zu können.

Niedrigzins sichern mit dem Forward-Darlehen

Ein Tipp für schlaue Kreditnehmer kann auch das so genannte Forward-Darlehen sein. Wie funktioniert das? Wer in einem Zinstief ans Ende der Zinsbindungsfrist seines Kreditvertrages kommt, kann sich die niedrigen Zinsen mittels des Forward-Darlehens für die Anschlussfinanzierung sichern.

Ein bisschen Spekulation ist jedoch dabei, denn sinken die Zinsen weiter, bleiben die Bedingungen für das Forward-Darlehen davon unberührt. Das Darlehen wird zu den ursprünglich vereinbarten Bedingungen abbezahlt.

Die Finanzierungs-Experten der Sparkasse Karlsruhe haben hier den Überblick und können individuell die beste Lösung herausarbeiten.

