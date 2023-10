Heimwerker bohren in der Karlsruher Innenstadt eine Gasleitung an

Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Samstag in die Karlsruher Kreuzstraße gerufen. Bewohner eines Wohnhauses hatten sich bei Arbeiten „verbohrt“.

Die Bewohner eines Hauses in der Kreuzstraße in der Karlsruher Innenstadt haben am Samstagvormittag einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Branddirektion Karlsruhe mitteilte, waren einige Bewohner gegen 10 Uhr mit Heimwerkerarbeiten beschäftigt, wobei sie eine Gasleitung anbohrten.

Das Erdgas breitete sich daraufhin in der Wohnung aus. Die Bewohner räumten die Wohnung und riefen die Feuerwehr.

Feuerwehr dreht den Gashahn ab

Vor Ort verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Keller, wo sie den Hauptgashahn schlossen. Anschließend belüfteten sie das Gebäude. Messungen mit einem Gasmessgerät waren danach negativ.

Um die angebohrte Leitung kümmert sich nun der Gasversorger. Alle Bewohner des Hauses kehrten in ihre Wohnungen zurück, verletzt wurde niemand.