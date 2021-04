Maximal zehn Personen im Standesamt, nur fürs Ja-Wort darf die Maske weg: So sieht Heiraten in der Corona-Zeit aus. Viele Paare in Karlsruhe verschieben ihre Hochzeit. Die Branche trifft das hart.

Amelie und Cody haben Anfang April „Ja“ gesagt. Dafür durften sie bei der standesamtlichen Hochzeit im Haus Solms die Maske zumindest kurz abnehmen. „Wenn man jetzt heiratet, muss man Kompromisse machen“, sagt Amelie.

Der engste Familien- und Freundeskreis war bei der Trauung dabei, statt einer Feier gab es im Anschluss ein Picknick mit Abstand im Park. „Wirklich planen konnte man nichts. Aber es war ein wunderschöner Tag“, berichtet die Karlsruherin.

Amelie und Cody sind eines von 160 Paaren in Karlsruhe, die sich in diesem Jahr das Ja-Wort gegeben haben. Sie wollten in diesem Jahr heiraten, um in die USA reisen zu können. Cody ist Amerikaner, mit der Heirat darf auch Amelie einreisen. Dort planen die beiden eine größere Feier.