Besonders der 22.2.2022 ist beliebt

Heiraten nach Schnapszahl steht in Karlsruhe hoch im Kurs

Heiraten am Schnapszahl-Datum bleibt in Karlsruhe beliebt. Am 2.2.2022 beziehungsweise 22.2.2022 ist das Karlsruher Standesamt bereits so gut wie ausgebucht. In Durlach halten sich die Heiratswilligen hingegen noch zurück.