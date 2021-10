Ja. Hier in Karlsruhe wurde der Ausbau von Nachtspeicheröfen in den 70er Jahren forciert. Da gab es Strom zu super günstigen Preisen. Inzwischen müssen die Nutzer 24 bis 25 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, das geht ins Geld. Die Menschen haben zwei Möglichkeiten: Wenn sie ihre Heizung klimaneutral gestalten möchten, wechseln sie zu einem zertifizierten Ökostrom-Lieferanten. Dann sind sie klimaneutral, aber zahlen in 20 Jahren 80.000 Euro für ihre Heizung. Für dieses Geld könnte man durchaus so eine Heizung verändern. Das ist die zweite Möglichkeit, die je nach Gebäude etwas aufwändiger ist. Aber der Umbau wird vom Bund und von der Stadt Karlsruhe gefördert.