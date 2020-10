Herbstfest der Schausteller lockt die Kirmes-Fans auf den Karlsruher Messplatz

Die Schausteller sind zufrieden, die Besucher auch: Das Hygienekonzept beim Herbstfest auf dem Messplatz hat am ersten Wochenende gut funktioniert. Damit die Budenbetreiber Geld verdienen, muss jetzt aber noch das Wetter mitspielen.

Zurück in die Normalität

Für ihre erste Kirmes seit dem Lockdown sind Alicia und Pascal Grimm mit ihrer kleinen Tochter extra von Pforzheim nach Karlsruhe gefahren. „Wir wollen hier etwas essen und die Atmosphäre genießen“, erzählen die Grimms und kaufen sich zwei Bratwürste. Für den Nachwuchs gibt es noch ein Stück Pizza und eine Runde im Kinderwagen vorbei an den blinkenden Lichtern

„Über einen Rummel zu bummeln macht uns einfach Spaß“, sagt Alicia Grimm und lächelt. Dass sie ihre Personalien am Eingang an der Nordwestseite des Messplatzes in eine Liste eintragen mussten hat die Grimms dabei ebenso wenig gestört wie der verpflichtende Kauf von Verzehrbons. „Die Bons haben wir nicht einmal alle gebraucht“, sagt Pascal Grimm. „Aber das bisschen Geld sehen wir als Spende für die Schausteller. Für die war die Krise schließlich eine echt harte Zeit.“

Erleichterung ist bei den Schaustellern spürbar

Die Erleichterung über den ersten größeren Rummel seit sechs Monaten ist während des Eröffnungswochenendes bei den Budenbetreibern auf dem Herbstfest der Schausteller regelrecht greifbar. „Es ist schön, mal wieder arbeiten zu können“, freut sich Karolina Schubert beim Zubereiten von gerösteten Maiskolben.