Gute Laune auch am letzten Tag

Elf Tage „Fest“-Einsatz in den Knochen und dann sonntagmorgens schon wieder viele Leute bedienen? Kein Problem für Sylvia Hasselböck. Während des Klassik-Frühstücks am „Fest“-Sonntag strahlt nicht nur sie genauso gute Laune aus wie eineinhalb Wochen zuvor, als das „Fest am See“ eröffnet wurde. Das gilt für das gesamte Helferteam im „Fest“-Café-Zelt. Wie kommt das?

Beim Ruf „Trinkgeld!“ wird eine Glocke geläutet

„Die Arbeit macht einfach Spaß, und wir sind ein tolles Team“, sagt Sylvia Hasselböck. Beim Klassik-Frühstück gibt sie das Pfand für gebrauchte Tassen aus und verkauft frischen Kaffee. „Trinkgeld!“, ruft sie, als eine Besucherin den Gesamtpreis von 19 Euro auf 20 aufrundet. Und schon zieht eine andere Bedienung an der Schnur, die eine Glocke zum Läuten bringt. Und das ganze Team jubelt.

Der Klang dieser Glocke und die ansteckende Herzlichkeit sind mittlerweile ein Markenzeichen des „Fest“-Cafés. „Viele Besucher sagen uns, dass sie ganz gezielt zu unserem Stand kommen, weil es hier so nett ist“, sagt Peggy Benz, die das Café mit ihrem Mann betreibt und organisiert.

30-köpfiges Helferteam beim „Fest“-Café setzt auf Gemeinschaftsgefühl

Die Basis der guten Stimmung ist für sie das gewachsene Gemeinschaftsgefühl. „Ich habe ein Team von insgesamt 30 Leuten“, sagt sie. „Drei bis fünf Neue können pro Jahr dazukommen, mehr nicht. Dann passt die Mischung, dass die Neulinge gut von den alten Hasen eingearbeitet werden können.“

Sylvia Hasselböck ist seit 2019 dabei. Der aktuelle Jahrgang ist ihr drittes „Fest“ im Café-Zelt. „Dazugekommen bin ich durch meine Söhne“, sagt sie. Die gehören schon seit 2012 zum Café-Team. Und Schwiegertochter Julie ist mittlerweile auch dabei.

„Es sind auch Geschwisterpärchen, echte Paare und Mädels aus meiner Nachbarschaft im Team“, sagt Peggy Benz. Wichtig sei das Gesamtgefüge. Deshalb gibt es am Sonntag, dem vom Programm her längsten „Fest“-Tag, auch eine besondere Schicht-Einteilung: Wenn der Trubel des Klassik-Frühstücks vorbei ist, gibt es erst mal eine Pause. „Und dann grillen wir gemeinsam.“

Wir verstehen uns alle super. Sylvia Hasselböck

Mitarbeiterin „Fest“-Café

Von dem Gemeinschaftsgefühl schwärmt auch Sylvia Hasselböck: „Man trifft die anderen Leute zwar nur einmal im Jahr, nämlich hier“, sagt die gebürtige Karlsruherin, die mittlerweile in Bietigheim lebt. „Aber wir verstehen uns alle super.“ Entsprechend herzlich ist der Tonfall bei allen Zurufen hinter der Verkaufstheke, seien es nun Bestellungen, Anweisungen oder einfach nur „Trinkgeld!“

Zur Festivalstimmung trägt bei, dass alle weiblichen Teammitglieder die markanten Blumengestecke im Haar tragen, die man sich auf dem „Fest“-Gelände flechten lassen kann. „Wir mussten dafür zum Glück nicht lange anstehen“, lacht Hasselböcks Schwiegertochter Julie. „Unsere Chefin hat uns damit versorgt.“

Herzlich ist auch die Kommunikation mit den Besuchern - ob nun jemand erklärt haben möchte, was denn der Unterschied zwischen den roten und grünen Pfandmarken ist (es gibt keinen) oder ein Kaffeekäufer gezielt eine Tasse mit einem bestimmten Motiv haben möchte.

Kaffeetassen fürs „Fest“ mit neuem Design

Ausgegeben werden vor allem die Tassen im neuen Design mit den markant leuchtenden Farblinien von den „Fest“-Plakaten. Aber auch Tassen aus früheren Jahrgängen werden gezielt bestellt. Denn wer die fünf Euro Pfand investiert, kann hier ein Souvenir mit nach Hause nehmen.

Wie eingespielt ihr Team ist, wurde Peggy Benz im vergangenen Jahr klar, erzählt sie. „Da hatten wir den wahrscheinlich am schnellsten abgebauten Stand. Ich war nur kurz hinter der Bühne, um Paletten für die Tassen zu holen, und als ich wiederkam, war das gesamte Zelt schon abgebaut - ohne dass ich irgendetwas hätte sagen müssen.“